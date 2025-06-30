Более 12 тонн вторсырья сдали на переработку жители Карелии

Собранные отходы будут использовать при изготовлении новых изделий.

Карельский экологический оператор отправил на переработку более 12 тонн полиэтилена низкого давления.

Как рассказали в компании, данное сырье в будущем будут использовать при изготовлении упаковочной пленки, пакетов, контейнеров для хранения продуктов, водопроводных и иных труб, изоляции для кабелей, мусорных мешков, канистр и флаконов, гофрированных шлангов, емкостей для непищевых продуктов и крупногабаритных изделий.

Отходы, собранные жителями в желтые контейнеры для раздельного сбора, забирают специальные мусоровозы и доставляют на первую промышленную сортировочную линию «Первый шаг», открытую в Петрозаводске в конце марта 2023 года. Здесь их формируют в кипы и направляют партнерам-переработчикам для использования при выпуске новой продукции.

— Среднее содержание вторсырья в желтых баках составляет 50% — очень хороший показатель. Это, безусловно, заслуга жителей, которые ответственно подходят к домашней сортировке, а также представителей экосообществ, чей труд, время и ресурсы стали отправной точкой и мотивацией для горожан к разделению отходов, — отметили в компании.



Раздельный сбор отходов стартовал в Карелии 1 апреля 2023 года. Сейчас программа доступна для более 68% жителей республики. Желтые контейнеры установлены в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Питкярантском, Сортавальском, Кондопожском и Медвежьегорском районах, а также в городах Суоярви и Лахденпохья.