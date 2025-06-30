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Более 12 тонн вторсырья сдали на переработку жители Карелии

Новости. Общество
08:00, 01 Июля 2025
фото: © Killari Hotaru / Unsplash

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Собранные отходы будут использовать при изготовлении новых изделий.

Карельский экологический оператор отправил на переработку более 12 тонн полиэтилена низкого давления.

Как рассказали в компании, данное сырье в будущем будут использовать при изготовлении упаковочной пленки, пакетов, контейнеров для хранения продуктов, водопроводных и иных труб, изоляции для кабелей, мусорных мешков, канистр и флаконов, гофрированных шлангов, емкостей для непищевых продуктов и крупногабаритных изделий.

Отходы, собранные жителями в желтые контейнеры для раздельного сбора, забирают специальные мусоровозы и доставляют на первую промышленную сортировочную линию «Первый шаг», открытую в Петрозаводске в конце марта 2023 года. Здесь их формируют в кипы и направляют партнерам-переработчикам для использования при выпуске новой продукции.

— Среднее содержание вторсырья в желтых баках составляет 50% — очень хороший показатель. Это, безусловно, заслуга жителей, которые ответственно подходят к домашней сортировке, а также представителей экосообществ, чей труд, время и ресурсы стали отправной точкой и мотивацией для горожан к разделению отходов, — отметили в компании.

Раздельный сбор отходов стартовал в Карелии 1 апреля 2023 года. Сейчас программа доступна для более 68% жителей республики. Желтые контейнеры установлены в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Питкярантском, Сортавальском, Кондопожском и Медвежьегорском районах, а также в городах Суоярви и Лахденпохья.

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