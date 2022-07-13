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Более 120 бездомных собак поймали в Петрозаводске

Новости. Общество
08:45, 28 Июля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Пойманные четвероногие проходят медицинское освидетельствование, стерилизацию и содержатся подрядчиком, сообщили в администрации столицы Карелии.

ООО «Северин» в рамках муниципального контракта продолжает отлов бродячих собак на территории Петрозаводска. С апреля этого года подрядчик уже поймал более 120 животных. Всего планируется отловить более 250 собак. В пристраивании животных после стерилизации помощь оказывают общественные зоозащитные организации.

«Администрация Петрозаводска напоминает горожанам о недопустимости самовыгула домашних питомцев. Помимо опасности для самого животного, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на людей. Всю ответственность за поведение собаки, вплоть до уголовной, несёт владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации четвероногих любимцев, а также об уборке отходов их жизнедеятельности во время прогулок. Напомним, что пакетик с содержимым горожане могут выбросить в ближайшую доступную урну», -  говорится в сообщении мэрии города.

Сообщать о безнадзорных животных петрозаводчанам предлагают по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Ранее сообщалось, суд обязал районные власти в Карелии выплатить 50 тысяч рублей ребенку, которого покусала бродячая собака.

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