Более 120 предприятий в Карелии нарушили закон, проигнорировав черных усачей

В Россельхознадзоре рассказали о проверке при вывозе леса из республики.

Специалисты североморского межрегионального управления Россельхознадзора с начала 2023 года выявили более 520 нарушений при вывозе лесоматериалов хвойных пород из карантинных зон в Карелии.

Больше 120 предприятий при вывозе леса из карантинных зон не провели фитосанитарную экспертизу и не оформили необходимые сертификаты.

Между тем, в Карелии установили карантинные зоны по вредителям леса — усачам рода Monochamus. Так, в одном лишь Муезерском районе были установлены карантины по малому черному еловому усачу, черному сосновому усачу и большому черному еловому усачу.

Юрлицам и предпринимателям, нарушившим законодательство, были объявлены предостережения с предложением принять меры к устранению нарушений.