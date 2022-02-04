Более 120 собак голодают в приюте для животных в Петрозаводске

Жителей Петрозаводска просят помочь приюту для животных, где закончился корм.

Зоозащитники вновь обращаются к неравнодушным людям с просьбой помочь. В приюте не осталось никаких запасов еды. Более 120 собак голодают.

«Настолько тяжко не было никогда за десяток лет. У нас нет ни крупы, ни мясного. Помощи практически нет, а кормить нужно собак каждый день. Сейчас зима, и миска тёплой каши, пусть и урезанная порция, потому что на полную не хватает, но нужна каждый день. Собак много, я понимаю, но с такими ценами как сейчас набрать денег и продуктов стало гораздо тяжелее, а на улицах безнадзорных животных не становится меньше… Как спасать бездомышей дальше? Пожалуйста, помогите им хоть кто-нибудь», - пишут в группе помощи бездомным животным «Надежда».

Как помочь животным, можно узнать здесь.