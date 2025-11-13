Более 120 участников собрал фестиваль адаптивного спорта в Петрозаводске

13 ноября в универсальном зале ФОКа Петрозаводска 13 ноября прошел Республиканский фестиваль адаптивного спорта. Мероприятие объединило более 120 участников из разных районов Карелии.
Участники соревновались на восьми спортивных станциях: в пауэрлифтинге, армрестлинге, боулинге, дартсе, бочче, настольном хоккее, стрельбе из лука, плавании.
Дополнительно прошли мастер-классы по нардам, сообщает Центр спортивной подготовки.
В зале царила особая атмосфера — участники обменивались искренними улыбками, поддерживали друг друга и радовались каждому достижению. Организаторы отметили важную роль волонтеров и судей в создании теплой и душевной обстановки.
Адаптивный спорт — это разновидность спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья, в котором правила, оборудование и условия изменены для обеспечения равных возможностей и участия в физической активности и соревнованиях (прим. автора).
Напомним, более 160 спортсменов собрали чемпионат и первенство Карелии по самбо в Петрозаводске.