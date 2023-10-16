Более 123 тысяч жителей Карелии перешли на электронные трудовые книжки

У 123 тысяч жителей Карелии учет трудовой деятельности ведется только в электронном виде.

Как сообщили в карельском отделении Социального фонда РФ, это более 41% всех работающих граждан республики. 39 тысячам жителей Карелии работодатели изначально оформили электронные трудовые книжки, поскольку они начали трудиться после 1 января 2021 года.



«Одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является постоянный и удобный доступ к сведениям, — заверили в Соцфонде. — Это избавляет граждан от необходимости обращаться к работодателю за информацией. Сведения из электронной книжки можно получить

в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого нужно зайти в раздел «Трудовое право», далее «Работа и занятость» — «Выписка из электронной трудовой книжки».



Сведения о своей трудовой деятельности граждане также могут узнать в личном кабинете на сайте Социального фонда России. Для заказа выписки следует использовать сервис «Заказать справку о трудовой деятельности» в разделе «Электронная трудовая книжка».



Также есть возможность запросить бумажную выписку с подписью и печатью в клиентских службах СФР и многофункциональных центрах. Оба документа юридически равнозначны и могут быть одинаково представлены в любые

организации.



У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Остальные сотрудники могут в любое время подать заявление

работодателю об отказе от бумажной трудовой книжки и учете трудовой деятельности только в электронном формате. В этом случае бумажную трудовую книжку работодатель

выдаст работнику на руки.