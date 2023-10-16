Реклама

Жилой комплекс «Флотилия» вырос до третьего этажа
16.10.2023 15:49
В педколлежде Петрозаводска назначен новый директор
17.10.2023 11:14
Ночной пожар в Петрозаводске, который тушили 27 огнеборцев, запечатлели очевидцы
17.10.2023 11:36

Более 123 тысяч жителей Карелии перешли на электронные трудовые книжки

Новости. Общество
08:20, 18 Октября 2023
фото: ya.ru

Новости партнеров

У 123 тысяч жителей Карелии учет трудовой деятельности ведется только в электронном виде.

Как сообщили в карельском отделении Социального фонда РФ, это более 41% всех работающих граждан республики. 39 тысячам жителей Карелии работодатели изначально оформили электронные трудовые книжки, поскольку они начали трудиться после 1 января 2021 года.

«Одним из главных преимуществ электронной трудовой книжки является постоянный и удобный доступ к сведениям, — заверили в Соцфонде. — Это избавляет граждан от необходимости обращаться к работодателю за информацией. Сведения из электронной книжки можно получить
в личном кабинете на портале госуслуг. Для этого нужно зайти в раздел «Трудовое право», далее «Работа и занятость» — «Выписка из электронной трудовой книжки».

Сведения о своей трудовой деятельности граждане также могут узнать в личном кабинете на сайте Социального фонда России. Для заказа выписки следует использовать сервис «Заказать справку о трудовой деятельности» в разделе «Электронная трудовая книжка».

Также есть возможность запросить бумажную выписку с подписью и печатью в клиентских службах СФР и многофункциональных центрах. Оба документа юридически равнозначны и могут быть одинаково представлены в любые
организации.

У тех, кто впервые устроился на работу с 2021 года, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде. Остальные сотрудники могут в любое время подать заявление
работодателю об отказе от бумажной трудовой книжки и учете трудовой деятельности только в электронном формате. В этом случае бумажную трудовую книжку работодатель
выдаст работнику на руки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.10.2023, 08:20
Финны на границе с Карелией пропустили почти вдвое больше российских автомобилей, чем развернули
13.10.2023, 00:10
Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей
12.10.2023, 20:30
В России взлетела цена на качественные зимние шины
14.10.2023, 22:00
Эксперты рассказали о самом полезном для здоровья чае с низким содержанием кофеина
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
11.10.2023, 09:28
Семья из карельского села заработала на «брусничной лихорадке» 400 тысяч рублей

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.