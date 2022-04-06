Более 130 км федеральных автодорог в Карелии покроют слоями износа

Обновят несколько участков автодороги «Кола» и входящих в ее состав подъездов общей протяженностью более 70 км, сообщили в пресс-службе Управтодор «Кола».

Речь идет о замене слоев износа — верхней части покрытия, обеспечивающей необходимое сцепление колес транспорта с дорогой и защищающей ее основные конструкции.

Работы предусмотрены как в центральных районах республики (участки с 408 по 422 км и с 464 по 473 км, подъезды к Петрозаводску и аэропорту в республиканской столице), так и на севере — с 849 по 869 км и с 929 по 949 км.

Помимо этого, замена слоев износа запланирована на трассах А-119 Вологда–Медвежьегорск–автодорога Р-21 «Кола» (с 464 по 502 км и с 544 по 559 км) и А-121 «Сортавала» (с 390 по 408 км).

в Управлении автодороги «Кола» напомнили, что еще более 200 км федеральных автодорог в Карелии и Мурманской области в этом году приведут в порядок в ходе плановых работ по капремонту и ремонту.

Первый вид работ предусмотрен на участках дорог А-137 «Кола»–Тикша–Ледмозеро–Костомукша–граница с Финляндской Республикой и А-215 Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино– Плесецк–Брин Наволок–подъезд к Петрозаводску, проходящих по территории республики.