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Более 130 млн рублей потратили на модернизацию городского освещения Петрозаводска в 2022 году

Новости. Общество
13:02, 28 Ноября 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Новые опоры и светильники устанавливают благодаря поддержке из бюджета Карелии и федеральной казны.

На открытом планерном совещании в администрации Петрозаводска председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова выступила перед горожанами с докладом, посвященным модернизации системы освещения. В этом году она велась в рамках субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие города, и национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Завершающийся 2022 год стал беспрецедентным по масштабу работ по наружному освещению города. Общий объем привлеченного финансирования составил более 130 миллионов рублей. Выполнены или завершаются работы на 43 объектах. Всего будет установлено 1 750 светильников, это в пять раз больше, чем в прошлом году, 1 058 новых опор с ростом на 60% относительно 2021 года. Также в этом году уже протянуто 40 километров воздушных сетей, тогда как в прошлом –только 7,5 километра. Кроме того, в 10 раз больше проложено подземных кабельных линий», – отметила Юлия Мизинкова.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были выделены 28,6 млн рублей. За счет этих средств проводились работы по устройству наружного освещения вдоль улицы Птицефабрика, Петрозаводского и Вытегорского шоссе. На большей части этих дорог ранее полностью отсутствовало уличное освещение.

В рамках субсидии на социально-экономическое развитие Петрозаводска на наружное освещение было выделено 100 млн рублей. Новые и модернизированные объекты установлены во всех районах города. Безусловным приоритетом являлось размещение новых опор и светильников на маршрутах к детским садам, школам и учреждениям допобразования, например, на Образовательном проезде, Кимасозерской и Мичуринской улицах.

Кроме того, на существующих опорах главной городской магистрали – проспекта Ленина – заменили 76 светильников, а также дополнительно установили 11 опор.

«Интересный объект получился на улице Ригачина. Помимо установки 47 новых опор с 96 светильниками удалось сохранить легендарные символы улицы – декоративные консоли в форме якорей, серпов и молотов, которые были зачищены, окрашены и переустановлены на новые опоры», – отметила председатель комитета ЖКХ.

В настоящий момент работы продолжаются в парках «Патриот» на Древлянке и «Березовая Роща», который расположен на пересечении улиц Калинина и Володарского. В Дмитровском сквере смонтированы закладные детали под будущие опоры. Их установка начнется на этой неделе. Кроме того, на участке Онежской набережной от Каменной площади до Гористой площади также появится освещение. Здесь уже установлены 66 торшерных опор и проложено почти два километра подземного кабеля. Сейчас ведется подключение линии к электроснабжению.

Юлия Мизинкова отдельно отметила, что по результатам аукционных процедур на средства региональной субсидии сложилась экономия почти в 10 миллионов рублей. На эти деньги до конца года заменят более 400 светильников на опорах, расположенных вдоль улиц Мелентьевой, Московская, Гоголя, Герцена, Шотмана, «Правды» и Лесного проспекта.

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