Более 100 продавцов представят свои изделия на «Винтажном цехе» в Петрозаводске

Горожан приглашают посетить традиционную предновогоднюю ярмарку изделий ручной работы.
20 и 21 декабря с 12:00 до 18:00 на четвёртом этаже петрозаводского ТРЦ «Тетрис» будет проходить очередной хендмейд-фестиваль «Винтажный цех». Об этом сообщили в группе события.
— Будет 130 продавцов! Приходите за подарками себе и своим близким! — написали организаторы.
На выбор петрозаводчан и гостей карельской столицы мастера представят ёлочные игрушки, бижутерию, посуду из дерева, шарфы и варежки, натуральную косметику, шкатулки с мезенской росписью и множество других изделий ручной работы.
Напомним, предыдущий «Винтажный цех» проходил в октябре.