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Более 1300 жителей Карелии умерли от коронавируса за время эпидемии

Новости. Общество
09:33, 30 Января 2022
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

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За минувшие сутки в Карелии подтвердили еще 3 смерти от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

За сутки в республике зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19  в Карелии унес жизни 1 311 человек, сообщил Михаил Охлопков в сводке.

По данным министра на 30 января, в ковидных стационарах получают лечение 743 пациента, в состоянии средней тяжести – 672 человека, в тяжёлом – 62 (из них непривитых - 62).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 9 крайне тяжёлых больных.

По информации Минздрава, в Карелии 30 января установлен новый рекорд по числу заражения коронавирусом за сутки – 702 человека.

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