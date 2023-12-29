Более 1,4 млн россиян приняли участие в праздновании Рождества Христова

Порядка 1,5 млн граждан приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову в российских регионах.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что порядка 1,5 млн россиян приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.
Об этом пишет «Интерфакс».
«В торжествах в шести тысячах населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек. В новых субъектах РФ проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 12,7 тысяч человек», — сообщила Волк в телеграм-канале.
Представитель министерства отметила, что в кафедральном соборе московского храма Христа Спасителя присутствовали около 2,5 тысячи человек.
Всего в стране правопорядок во время богослужений обеспечивали около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с росгвардейцами, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и частными охранниками.
«Нарушений общественного порядка не допущено», — резюмировала Волк.
Напомним, ранее глава Карелии поздравил земляков с Рождеством словами великого князя.
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