Более 1,4 млн россиян приняли участие в праздновании Рождества Христова

Порядка 1,5 млн граждан приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову в российских регионах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что порядка 1,5 млн россиян приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову.



Об этом пишет «Интерфакс».



«В торжествах в шести тысячах населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек. В новых субъектах РФ проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 12,7 тысяч человек», — сообщила Волк в телеграм-канале.

Представитель министерства отметила, что в кафедральном соборе московского храма Христа Спасителя присутствовали около 2,5 тысячи человек.

Всего в стране правопорядок во время богослужений обеспечивали около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с росгвардейцами, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и частными охранниками.

«Нарушений общественного порядка не допущено», — резюмировала Волк.



Напомним, ранее глава Карелии поздравил земляков с Рождеством словами великого князя.