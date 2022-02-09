Более 14 тысяч детей в Карелии заразились коронавирусом

За минувшие сутки число маленьких жителей республики, заразившихся ковидом, выросло на 245 - это близко к рекорду за все время пандемии.

На 11 февраля в Карелии зарегистрировано 14 019 детей, инфицированных коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 245 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель составлял 136.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 289 детей.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12 878.

Напомним, за сутки зарегистрировано 1 086 заражений коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 674 человек, зарегистрировано еще три смерти от ковида.