﻿Более 140 кг кондитерских и хлебобулочных изделий изъяли из оборота в Карелии

С начала года из оборота изъяли 104 партии хлебобулочной продукции.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия провели проверки качества кондитерских и хлебобулочных изделий за девять месяцев 2025 года. Было проверено более 120 объектов, включая Петрозаводский хлебозавод «Сампо».
В ходе проверок из оборота изъяли 104 партии продукции общим весом 143,7 кг. Это были изделия с истекшим сроком годности или без информации о дате изготовления.
Лабораторные исследования показали, что 5,2% проб не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. Этот показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — тогда он составлял 2,3%.
На 12 объектах обнаружили нарушения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании. В отношении виновных лиц начали процедуру привлечения к административной ответственности.
