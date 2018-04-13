Более 145 млн рублей выделено в Карелии на борьбу с лесными пожарами

В Карелии в 2018 году из регионального и федерального бюджетов выделено более 145 млн рублей на предупреждение, распространение и ликвидацию лесных пожаров.

Об этом на заседании правительства республики сообщил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин.

По его словам, общая группировка сил и средств пожаротушения составит 3248 человек и 1828 единиц оборудования и техники. Выполнять государственное задание будет Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов.

За счет средств субвенций из федерального бюджета и софинансирования из бюджета Карелии Центру на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров выделено 135,7 млн рублей, на тушение лесных пожаров – 10 млн рублей.

Запланировано авиапатрулирование всей территории лесов по 15 маршрутам общей протяженностью 4209 км. Для проведения подобных работ заключены госконтракты на привлечение пяти самолетов Cessna на 300 летных часов, один вертолет Ми-8 на 60 летных часов, один самолет Ан-2 на 60 летных часов.

Общая протяженность маршрутов наземного патрулирования составит 47 тысяч км. Определено 1137 маршрутов патрулирования.