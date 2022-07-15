Более 15 гаражей снесут на Древлянке в Петрозаводске

Администрация столицы Карелии предупреждает о демонтаже незаконных гаражей на улице Парковой.

По информации мэрии, под снос пойдут 16 гаражей в районе дома № 28 на Парковой улице. Фото построек опубликованы в официальном паблике администрации города.

Земельные участки освободят в период с 25 июля по 8 августа.

Ранее сообщалась администрация столицы Карелии планирует снести 7 частных гаражей в микрорайоне Ключевая.