Более 15 тысяч человек посетили фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске

В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.

Мы: посмотрели на то, кто такие скульпторы и как они создают свою скульптуры;

Снежные и ледовые скульптуры, созданные российскими и международными мастерами, в течение нескольких дней украшали карельскую столицу, привлекая как жителей города, так и многочисленных туристов.

— В этом году фестиваль посетили около 15 тысяч человек, — об этом рассказала Екатерина Реутова, председатель комитета социального развития.

Событие, традиционно проходящее на набережной Онежского озера в Петрозаводске, уже завершилось. Его итоги подвели сегодня на планерке в администрации карельской столицы.

