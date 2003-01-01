Зимний фестиваль «Гиперборея — 2026» (0+) объединил жителей и гостей карельской столицы.
Обозначены сроки отмены визового режима между Россией и Саудовской Аравией
Карельские ученые предлагают новый подход к мониторингу здоровья жителей
Молодые жители Карелии смогут принять участие в Международном фестивале молодежи
В Петрозаводске вывезли 7 тысяч тонн снега за неделю
В Петрозаводске 15 водителей отстранили от управления за выходные
Полиция объявила в розыск похитителя велосипеда из Петрозаводска
В СМИ рассказали о самочувствии выжившего после покушения генерала Алексеева
В МВД рассказали о новой схеме мошенничество со взломом аккаунтов на маркетлейсах
Спортсменки из Карелии завоевали бронзу Первенства Северо-Запада
Россияне готовы променять высокие зарплаты на спокойные офисы
Более 15 тысяч человек посетили фестиваль «Гиперборея» в Петрозаводске
Житель Костомукши Павел Шабловский погиб в ходе СВО
Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Карелии, есть пострадавшие
Ледовые скульптуры создадут в горном парке «Рускеала»
Вышел второй анимационный ролик проекта «Урхо – тропами Победы»
Мама пропавшей прихожанки на Валааме рассказала о её последних сообщениях
Молодой житель Калевальского района украл охотничье ружье из дома знакомых
«Парковку» для лыж обустроят на трассе в Пряже
В Сортавале машину должника по кредиту продадут на торгах
В 2025 году в Карелии отмечено снижение промышленного производства в ключевых секторах экономики
Жителя Карелии будут судить за убийство ножом и топором
Проверка эмбрионов на наследственные болезни стала бесплатной по ОМС с 2026 года
Эксперты рассказали, что закрытие налогового отделения в Кондопоге направлено на повышение эффективности работы
«Бабушкина схема» признана словом года в категории «Экономика и финансы»
Мошенники похитили деньги с карты жительницы Карелии с помощью фотографии
Троллейбус №3 столкнулся с легковым автомобилем в Петрозаводске
На острове Валаам продолжаются поиски пропавшей молодой женщины
В Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей
В Госдуме объяснили повышение вдвое платы за воду без счетчика
В МВД Карелии напомнили о новых правилах пересечения границы
Две команды из Карелии вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
Карельские синоптики рассказали о погоде на этой неделе
Спасатели вернули на берег мужчину, чей снегоход сломался на Ладожском озере
Жителей Карелии предупредили об отключении электричества
В Карелии завершился финал Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Карелии добровольная дружина и местные жители помогли потушить пожар
Сегодня в России отмечают День науки
Спасатели ликвидировали пожар в СНТ в Прионежском районе
Частный дом загорелся в карельском поселке
Сотрудники ГАИ оштрафовали водителей на Почтовой площади в Петрозаводске
Второй этап Спартакиады трудовых коллективов прошёл в Петрозаводске
Россиянам рассказали, когда домовые чаты в MAX станут обязательными
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в связи с неоплатой Олонецким комбинатом сырья
Петрозаводск укрепил партнерство с армянской делегацией из Вагаршапата
Госавтоинспекция Карелии напомнила пешеходам о безопасности на дорогах зимой
Две сестры из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей
Водителей массово проверяют в Петрозаводске
Частный дом сгорел в Прионежском районе
Итоги конкурса снежных и ледовых скульптур «Гиперборея» подвели в Петрозаводске
Спорткомплекс «Курган» в Петрозаводске временно закроют для посещения
Грузовой поезд и снегоход столкнулись в Карелии
В Петрозаводске открылось Первенство Карелии по самбо с участием 180 спортсменов
Олимпийская чемпионка Анна Богалий и чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский посетили Национальный музей Карелии
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за пятилетних перебоев с электричеством в карельском селе
В эксклюзивном интервью «Столице на Онего» главный внештатный терапевт Минздрава Республики Карелия, доктор медицинских наук, профессор Наталья Николаевна Везикова рассказала о ключевых проблемах и приоритетах в борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в регионе.