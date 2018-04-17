Более 150 бездомных собак в Кеми и Рабочеостровске представляют угрозу для людей, заявили в прокуратуре

На территории Кеми и Рабочеостровского сельского поселения зафиксировано более 150 бездомных собак, которые представляют угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает прокуратура Карелии.

В Кемском районе прокуратура проверила, как власти решают проблему безнадзорных животных.

"Проверкой установлено, что на территории Кемского городского поселения и Рабочеостровского сельского поселения в 2018 году гражданами зафиксировано наличие нескольких стай агрессивных безнадзорных животных (собак) общей численностью более 150 голов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, а также санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Имели место факты нападения безнадзорных собак на людей, в том числе на несовершеннолетних", - сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось также, что 15 марта районной администрацией был заключен муниципальный контракт на отлов безнадзорных животных. Несмотря на это всю вторую половину марта в Единую дежурно-диспетчерскую службу, в полицию и прокуратуру района систематически поступали обращения граждан с жалобами на бездомных собак.

"В рамках муниципального контракта осуществлен отлов лишь 11 безнадзорных животных. При этом контракт охватывает отлов 50 безнадзорных животных, то есть менее трети из подлежащих отлову", - отметили в прокуратуре.

По итогам проверки главе администрации Кемского района внесено представление об устранении нарушений закона.