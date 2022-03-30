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Более 150 человек провели субботник в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
18:48, 30 Апреля 2022
фото: Администрация Петрозаводска

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Сотрудники мэрии и различных ведомств расчистили территорию Зарецкого парка.

Как рассказали в администрации города, 29 апреля в Зарецком парке в центре Петрозаводска прошел очередной субботник. Уборкой со стороны улицы Правды занимались работники городской мэрии и подведомственных учреждений, а также сотрудники М. С. Всего было собрано более 20 кубометров мусора. С другой стороны парка 50 мешков мусора насобирали сотрудники Управления судебных приставов — около полусотни человек. Кроме того, сотрудники Управления Росреестра убирались в сквере Ивана Сенькина.

Следующий субботник в рамках акции «Чистый Петрозаводск» будет проведен 4 мая, начиная с 16.00 в Левашовском бульваре.

Администрация Петрозаводска напоминает, что инициативные граждане могут самостоятельно организовать субботники на общественных территориях города. Для этого необходимо согласовать со специалистами дату, время и место планируемого мероприятия. Телефоны для связи: 71-35-66, 71-35-90. Организаторам следует заранее договориться о предоставлении инвентаря и времени вывоза мусора.

Все твердые коммунальные отходы, собранные во время акции, необходимо упаковать в мусорные пакеты и собрать в одном месте на территории проведения субботника.

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