Более 150 семей участников СВО смогли переехать из аварийного жилья в этом году

В 2025 году более 800 семей, проживавших в аварийных домах, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» получили компенсации или благоустроенное жилье. Среди них 156 семей участников специальной военной операции.
Карелия стала первым регионом, который в этом году получил федеральные средства на расселение жилья, признанного аварийным в 2017–2021 годах. Все это благодаря успешному досрочному завершению Правительством республики во главе с руководителем региона Артуром Парфенчиковым предыдущей программы расселения.
Глава Карелии четко определил приоритеты расселения — это реально проживающие в аварийном жилье участники СВО, многодетные семьи, инвалиды. Очередность расселения устанавливали муниципальные комиссии с участием прокуратуры на основании заявлений граждан. В этом году расселение семей участников СВО шло во всех районах республики, кроме Костомукши. Граждане получали компенсации или благоустроенные квартиры, приобретенные на вторичном рынке.
— Расселение семей участников и ветеранов СВО из аварийного жилья — наш безусловный приоритет, и эту работу мы активно вели в течение года. Больше всего расселенных участников спецоперации в Медвежьегорском районе — 22 семьи. По 14 — в Кемском и Олонецком районах, Сегежском округе и в Петрозаводске, 12 — в Пудожском районе, — поделился Артур Парфенчиков.
Анжелика Богданова из Кеми много лет в тремя детьми проживала в аварийном доме. Глава семьи Алексей Волков сейчас находится в зоне специальной военной операции.
— Я обратилась в администрацию, специалисты помогли оформить документы и вскоре нам выплатили компенсацию, — рассказала Анжелика. — Деньги вложили в строительство нового дома на участке, который в прошлом году наша семья получила как многодетная.
В следующем году участники СВО сохранят право приоритетного расселения. Для того, чтобы их ситуацию рассмотрела муниципальная комиссия, необходимо подать в администрацию по местонахождению аварийного жилья заявление с просьбой о расселении в приоритетном порядке и документы, подтверждавшие участие в специальной венной операции.