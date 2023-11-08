Более 1,6 тысячи водителей без прав остановила полиция с начала года на дорогах Карелии

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.
С начала года в Карелии автоинспекторы отстранили от управления более 1,6 тысячи водителей без прав.
Так, в Пудожском районе автоинспекторы остановили автомобиль УАЗ.
За рулем был 43-летний местный житель без водительского удостоверения. Его привлекли к административной ответственности.
За такое нарушение предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей, рассказали в региональной Госавтоинспекции.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание