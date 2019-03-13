Более 17 тысяч человек трудятся в сфере торговли и общепита Петрозаводска

Власти Петрозаводска подсчитали число магазинов в городе и пришли к выводу, что секторы торговли и общепита дают работу 8% работникам столицы Карелии.

Эта информация содержится в приложении к проекту решения Петрозаводского городского совета "Об отчете главы Петрозаводского городского округа о своей деятельности и деятельности администрации Петрозаводского городского округа за 2018 год", - сообщают "Вести Карелии".

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