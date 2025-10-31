Более 17 тысяч рублей будет стоить аренда дома в Карелии в новогодние праздники

Эксперты рассказали, как изменилась стоимость посуточной аренды жилья в республике.
Карелия заняла девятую и шестую строчку в рейтингах наиболее выгодных направлений для аренды квартир и загородных домов в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы планирования поездок «Авито Путешествия».
— В среднем арендовать квартиру в регионе можно за 5000 рублей в сутки, загородное жильё — за 17 300 рублей в сутки, — рассказали там.
Как отметили эксперты, стоимость съёма жилья в республике не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Дороже всего арендовать жильё будет в Московской (7000 рублей за съём квартиры) и Кемеровской (23900 за аренду дома) областях.
