Более 170 водителей в Карелии за месяц попались на опасном обгоне

В январе более 170 водителей привлечены к ответственности за выезд на встречную полосу движения в нарушение требований ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Так, на трассе «Кола» в Пряжинском районе два водителя проигнорировали требования дорожного знака «Обгон запрещен» и совершили опасный маневр с выездом на полосу встречного движения. В отношении нарушителей составлены административные материалы. Водителям грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права на управление транспортными средствами сроком от 4 до 6 месяцев.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили, что обгон является одним из опасных маневров, и часто приводит к дорожным происшествиям с тяжкими последствиями.

Ранее водитель отечественного внедорожника устроил ДТП на «встречке» на севере Карелии.