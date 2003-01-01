Реклама на сайте
Более 180 млрд рублей накопили жители Карелии к августу 2025 года
Сегодня 14:00 Экономика
Объём сбережений жителей республики вырос на 23%.

фото: © Ирина Яковлева

По данным на начало августа 2025 года, на банковских счетах жителей Карелии хранится около 181,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Банка России.

В прошлом году этот показатель был на 23% меньше и составлял порядка 147,9 млрд рублей.

— Многие банки предлагают по вкладам около 16% годовых. Это выше годовой инфляции, которая в Карелии в июле замедлилась до 9,2%, а в целом по России — до 8,8%. Банк России ожидает, что инфляция в стране вернется к 4% в будущем году. Это значит, что вкладчики смогут не только сохранить, но и приумножить свои накопления в будущем, — прокомментировал ситуацию управляющий Отделением Национального банка Республики Карелии Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Чекан.

Напомним, в апреле объем вкладов физлиц в регионе достиг 168,2 млрд рублей.

Обсудить (0) в ленту
