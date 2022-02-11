Более 180 тысяч человек за сутки в России заразились коронавирусом

За минувшие сутки в России заразились коронавирусной инфекцией более 180 тысяч человек, 683 ковидных больных скончались.

По состоянию на 14 февраля в России за сутки выявлено 180 456 новых случаев COVID-19, подтверждено 683 летальных исхода. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки госпитализирован 10 451 человек.

Выписано в связи с выздоровлением 97 185 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 февраля остается 1 091 055 человек.

За последние сутки проведено 681 тысяча тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 269,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Напомним, за сутки в Карелии 1176 жителей Карелии заразились коронавирусом, 956 выздоровели, зарегистрировано три смерти от ковида.