Более 185 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска с начала зимы

Подрядчик продолжает работу по ликвидации валов в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В период перепадов температур на дорогах и тротуарах карельской столицы продолжают бороться с наледью. ООО «ТехРент» и ООО «Кондопожское ДРСУ» ведут работы круглосуточно.

Подрядчики занимаются посыпкой, а также расчисткой инфраструктуры от ледяных образований и рыхлого снега с помощью специализированных погрузчиков. Днём и ночью на улицах работает около двух десятков единиц техники. В связи с потеплением особое внимание уделено не только тротуарам, но и грунтовым дорогам.

За качеством и оперативностью мероприятий круглосуточно следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру – 051.