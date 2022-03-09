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Более 185 тысяч тонн снега вывезли с улиц Петрозаводска с начала зимы

Новости. Общество
09:46, 16 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Подрядчик продолжает работу по ликвидации валов в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В период перепадов температур на дорогах и тротуарах карельской столицы продолжают бороться с наледью. ООО «ТехРент» и ООО «Кондопожское ДРСУ» ведут работы круглосуточно.

Подрядчики занимаются посыпкой, а также расчисткой инфраструктуры от ледяных образований и рыхлого снега с помощью специализированных погрузчиков. Днём и ночью на улицах работает около двух десятков единиц техники. В связи с потеплением особое внимание уделено не только тротуарам, но и грунтовым дорогам.

За качеством и оперативностью мероприятий круглосуточно следят специалисты администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по номеру – 051.

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