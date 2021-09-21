Более 190 тысяч жителей Северо-Запада уже воспользовались подпиской СберПрайм

Уже более 190 тысячи клиентов Северо-Западного банка оценили преимущества подписки СберПрайм. Из них почти 8 тысяч – это жители Республики Карелия. Среди лидеров – Санкт-Петербург, Ленинградская и Вологодская области.

В подписку включены все основные сервисы Сбера, доступные частным лицам — мультимедийный сервис Okko, СберМаркет, СберМегаМаркет, Самокат, СберМобайл, агрегатор такси Ситимобил, служба доставки заказов из ресторанов Delivery Club и другие.

«Помимо явных преимуществ подписки СберПрайм, которые дают её базовые условия, всех пользователей к годовщине сервиса ждал ещё один сюрприз – акция «Счастливая покупка», запущенная «СберСпасибо». Мы приглашаем всех жителей СЗФО принять в ней участие и получить приятные подарки», — отметил председатель Северо-Западного банка Виктор Вентимилла Алонсо.

В период с 24 сентября по 1 октября 2021 года участники программы лояльности «СберСпасибо», совершая покупки по карте СберБанка в сервисах подписки СберПрайм, получат повышенные начисления бонусов до 100% за каждую покупку и шанс стать обладателями 1 млн бонусов (его получат пять участников с наибольшим количеством покупок от 1000 рублей в сервисах СберПрайма в период акции).

На данный момент общее число клиентов СберПрайма уже превысило три миллиона. Подключить сервис можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн, выбрав из семейства подписок наиболее подходящую для себя.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк