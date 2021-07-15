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Более 2,5 млрд рублей предусмотрено в 2021 году на реализацию ФЦП развития Карелии

Новости. Общество
17:00, 16 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

По федеральной программе развития Карелии в этом году идет работа на 21 объекте. Всего в ее рамках предусмотрены строительство и реконструкция 55 объектов.

В июне действие федеральной целевой программы развития республики было продлено до 2023 года. В документ включены 6 новых объектов в социальной и транспортной сферах с дополнительным объемом финансирования 6,4 млрд рублей. На этот год на выполнение программы предусмотрено более 2,5 млрд рублей. Ход ее реализации рассмотрели 16 июля на заседании правительства Карелии.

«2021 год — решающий в реализации федеральной программы, мы должны ввести наибольшее количество объектов. Сегодня в работе находится 21 объект», — сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов.

В настоящее время на завершающей стадии находится строительство 9 объектов. В июле–сентябре планируется сдать автовокзал в Пряже, приемное отделение БСМП, газопроводы в Ковере, Туксе, Коткозеро и Мегреге, детсад в Ильинском, ангиографическое отделение в Республиканской больнице, котельную в Спасской Губе. Остальные объекты введут в эксплуатацию до конца года.

В этом году сдаче подлежат и 4 объекта ФЦП в дорожной сфере: три моста на дороге Суоярви — Юстозеро, а также реконструируемая дорога на улице Куйбышева в столице Карелии.

Один из главных объектов программы — блоки А и Б межрайонной больницы в Петрозаводске. Как отметил Виктор Россыпнов, проектная документация передана на рассмотрение в госэкпертизу, которая должна завершиться в августе. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы и противоаварийные мероприятия.

Крупные стройки идут и в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона, которая рассчитана до 2024 года. Как доложил заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов, на этот год на выполнение ее мероприятий направлен 1 млрд 75 млн рублей федеральных средств. Основная сумма — 570 млн рублей — выделена на оказание мер господдержки инвесторам. Реализация этого направления стала возможна после внесения в программу изменений. В июле Минэкономразвития республики объявило конкурсный отбор на частичное возмещение затрат инвесторов на реализацию новых инвестиционных проектов. Окончание приема заявок и подведение итогов планируется в августе.

По Индивидуальной программе развития Карелии строится промышленный парк в Петрозаводске, предусмотрено развитие крупнейшего археологического комплекса «Беломорские петроглифы» со строительством Визит-центр музея, дороги к петроглифам Залавруги. Также ведутся работы на двух объектах инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Сортавале: в микрорайоне Лахденкюлья и в районе улицы Совхозная. В следующем году в Карелии начнется создание Кластера зимних видов спорта на Кургане в Петрозаводске.

Глава республики Артур Парфенчиков подчеркнул важность обеих программ для развития региона.

«Федеральная целевая программа и Индивидуальная программа во многом определяют стратегическое развитие республики на ближайшие годы. Мы активно взаимодействуем по ним с федеральным центром, их выполнение находится на постоянном контроле. Важно сдавать объекты вовремя, максимально двигаться вперед и обеспечивать финансирование строек, — отметил руководитель региона.

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