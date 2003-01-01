Более 2,5 тысячи детей сели за парты в Медвежьегорском районе

Ученики начальной школы им. Александра Фанягина теперь будут заниматься в капитально отремонтированном здании.

В Медвежьегорском районе первый в новом учебном году звонок прозвенел для более чем 2,5 тысячи школьников, среди которых 200 первоклассников. Торжественные линейки 1 сентября прошли во всех школах района.

Особенно радостным День знаний стал для учеников и педагогов начальной школы им. Александра Фанягина. Здание открыли после масштабного капитального ремонта, который провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» с финансированием из регионального бюджета.

Школьников, их родителей и учителей поздравили председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, руководство района, представители депутатского корпуса.«Уверен, что школа станет для вас вторым домом, вы будете хорошо учиться, найдете новых друзей и очень добрых, мудрых учителей. В эту школу я когда-то пошел в первый класс, с тех пор прошло много времени, и сегодня ее не узнать — по сути это новая школа», — сказал Элиссан Шандалович.

В обновленном здании начальной школы за парты сели 620 учеников с первого по четвертый класс.«Мы все очень рады, что у наших детей теперь такие комфортные условия для учебы. Уверена, что для ребят это станет еще одним стимулом идти в школу с удовольствием. От души желаю, чтобы каждому ребенку новый учебный год принес радость новых знаний, творчества и открытий. Поздравляю с праздником всех учеников, родителей и всех моих коллег!» — сказала учитель начальных классов школы им. Александра Фанягина Татьяна Павлова.

К поздравлениям земляков присоединился заместитель председателя Совета Медвежьегорского городского поселения Владимир Молчанов.«В прошлом году у нас в городе открылась новая современная школа для ребят 5-11-х классов, а теперь полностью преобразилось и здание начальной школы.

Замечательное событие, которое ознаменовало День знаний! Желаю всем ребятам нашего города отличных оценок, интересных уроков, верных друзей. Желаю всем родителям, чтобы дети радовали их своими успехами. А нашим талантливым педагогам — новых творческих высот, вдохновения и профессиональных достижений», — сказал депутат Медвежьегорского горсовета Владимир Молчанов.

Добавим, что в целом в Карелии за последние годы капитально отремонтированы 34 школы в разных районах и округах республики.