Более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии

Свыше 290 тысяч жителей Карелии прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала 2025 года
В ходе обследований у 2433 человек выявили онкологические заболевания.
Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, наибольшее количество случаев онкозаболеваний зафиксировали специалисты Сегежской ЦРБ — 520 пациентов. В Беломорской ЦРБ выявили один случай.
По результатам диспансеризации также обнаружены 38 389 случаев болезней системы кровообращения, 5 357 случаев сахарного диабета и 14 703 случая иных хронических неинфекционных заболеваний. Риск развития хронических заболеваний выявили у 32 291 человека, что составляет 16,6% от общего числа прошедших обследование.
Медики напомнили, что пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, в фельдшерско-акушерском, также запись доступна через личный кабинет на портале «Госуслуги».
