РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Политкухня
Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Тема недели
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Тема недели
Между нами, девочками: эксперты красоты раскроют для жительниц Карелии секреты молодости
21 октября, 14:05 Статьи
Новости

Въезд на площадь Кирова в Петрозаводске будет запрещён

11:45

Тренер из Карелии рассказал, как готовит сборную Молдавии к Олимпиаде

11:30

Взрывы прогремят в Кондопожском районе Карелии

11:15

Участник СВО стал заместителем директора издательства «Периодика»

11:05

Более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии

10:50

В Петрозаводске ремонтируют троллейбусное депо

10:20

Синоптики рассказали, когда Карелия «погрузится в предзимье»

10:10

Петрозаводчанин торговал наркотиками с помощью нелегального интернет-магазина

09:50

Массовые проверки правил перевозки детей проходят в Петрозаводске

09:30

В Петрозаводске временно запретят парковку около Краеведческого музея

09:00

Мощный пожар произошел утром в Петрозаводске

08:40

На Форуме «Женского движения Единой России» показали изделия карельских мастериц

08:20

В Кондопоге проверят выгребные ямы после того, как женщина чуть не утонула в одной из них

08:00

Верховный суд России разъяснил, как списываются кредитные долги с семей погибших на СВО

07:40

Умер организатор физкультурно-спортивного движения в Карелии Олег Поликарпов

07:20

Петербургский миллиардер Игорь Лейтис награжден орденом «Сампо» за заслуги перед Карелией

07:00

Рыбак пропал на озере Сандал в Кондопожском районе

06:40

Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

00:10

Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии

22:00

Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске

20:40

В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь

19:52

Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми

18:55

Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия»

18:15

Юрист из Петрозаводска доказал в суде уязвимость популярного банковского онлайн-приложения

18:00

Коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов

17:30

Ночью до -3°С, гололедица: прогноз погоды на 22 октября

17:00

Инна Колыхматова рассказала, как в Петрозаводске перезагрузили транспортную систему

16:50

Секреты продления молодости и сохранения женского здоровья раскроют на BEAUTY-конференции в Петрозаводске

16:30

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

16:20

В Карелии супруги открыли первую ферму по выращиванию чеснока

16:00

Расстрелянный из охотничьего ружья петрозаводчанин умер

15:40

В Карелии официально возродят старинную деревню

15:20

35 человек утонули в Карелии с начала этого года

15:00

В Госдуме рассказали о льготах и мерах поддержки для граждан России

14:40

Угнавшего автомобиль петрозаводчанина разыскивает полиция

14:20

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

14:10

Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями

13:50

Открывшего стрельбу мужчину задержали в Петрозаводске

13:35

Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

13:30

Авиамаршрут из Петрозаводска в Махачкалу стал одним из самых популярным у жителей Карелии

13:10

Карелия вошла в топ-5 регионов России для «сонного туризма»

13:00

Стрельбу открыли из окна автомобиля в Петрозаводске

12:50

«Петербургтеплоэнерго» выявило в Карелии помещения, в которых незаконно демонтировали систему отопления

12:45

Карельские ученые опровергли информацию чиновников в Медвежьегорске о золотистых водорослях в Онего

12:40

«Найдена замёрзшей в мусорном баке»: выброшенная на улицу кошка из Сортавалы ищет дом

12:30

В Петрозаводске благоустраивают Докторскую аллею

12:20

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии

12:10

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

11:55

87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

11:40

Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

11:30

Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

11:20

Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

11:15

Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

11:00

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

10:50

Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:35

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

10:30

В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

10:25

Тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря

10:15

Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

10:00

Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

09:30

Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора

09:15

В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

09:00

Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

08:40

19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

08:20

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40
Более 2 тысяч онкозаболеваний выявили у жителей Карелии
Сегодня 10:50 Общество
Поделиться

Свыше 290 тысяч жителей Карелии прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала 2025 года

фото: © Unsplash

В ходе обследований у 2433 человек выявили онкологические заболевания.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, наибольшее количество случаев онкозаболеваний зафиксировали специалисты Сегежской ЦРБ — 520 пациентов. В Беломорской ЦРБ выявили один случай.

По результатам диспансеризации также обнаружены 38 389 случаев болезней системы кровообращения, 5 357 случаев сахарного диабета и 14 703 случая иных хронических неинфекционных заболеваний. Риск развития хронических заболеваний выявили у 32 291 человека, что составляет 16,6% от общего числа прошедших обследование.

Медики напомнили, что пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства, в фельдшерско-акушерском, также запись доступна через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года операторы горячей линии 122 в Карелии обработали более 64 тысяч обращений.

Обсудить (0) в ленту
В Петрозаводске проходит выставка "Культурное наследие коренных народов севера" (0+)
Фестиваль карельской дизайнерской одежды "Северный свет" прошел в Петрозаводске
В Петрозаводске торжественно открыли движение по новому Лобановскому мосту
"Теплые коты" - выставка-раздача бездомных кошек проходит в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение