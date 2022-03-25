Более 20 домов в Петрозаводске отключены от холодного водоснабжения

Повреждения на сетях привели к отключению холодного водоснабжения в двух десятках домов Петрозаводска.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

Без воды остались дома на ул. 8 марта, д. 26, 28, 20В, ул. Пугачева, д. 24, ул. Луговая, д. 1, 5, 9, 11, 8, 10, 12, 14, 16, 6, ул. Макарова, д. 5, 7, 9, 11, 13, 17, ул. Спортивная, д. 22, 24 (частные дома).

«Причина: устранение повреждения на сетях АО «ПКС — Водоканал», — пояснили в ЕДДС.