Более 20 килограммов недоброкачественной продукции обнаружили в кафе в Прионежском районе

Специалисты Россельхознадзора арестовали 22 килограмма недоброкачественной продукции, найденной в одном из карельских заведений общественного питания.

25 декабря 2025 года в одном из кафе, расположенных на территории Прионежского района, сотрудники Россельхознадзора арестовали 22 килограмма недоброкачественной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Североморского межрегионального управления ведомства.

— В ходе [внеплановой] проверки в морозильных камерах на кухне и в подсобном помещении была обнаружена продукция без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов (рыба). Установить производителя, дату производства и сроки годности рыбы невозможно. Также выявлены различные товары без ветеринарных сопроводительных документов (творог, творожная масса, сметана, сливки, сыр). Сроки годности продукции были истёкшими, — рассказали там.

Выяснилось также, что заведение не было зарегистрировано в Федеральной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС»).

Теперь владельцу кафе предстоит выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента.

Ранее мы писали, что в Петрозаводске, Сегеже и Лахденпохье специалисты Россельхознадзора арестовали 955 кг недоброкачественных товаров, реализуемых в магазинах федеральной сети «Доброцен». Из них 688 кг обнаружили в столице Карели и 204 кг — в Приладожье.