Более 20 новых светильников зажгутся в отдалённом районе Петрозаводска

23 новых светильника установят в районе Ключевая.
В течение этой недели от улицы Репникова до улицы Корабелов в Петрозаводске сотрудники муниципального предприятия «Петрозаводские энергетические системы» установят 23 новых светильника, сообщили в Петросовете.
— Модернизация уличного освещения сделает вечерние прогулки комфортными и удобными для всех жителей. Легче будет пенсионерам, мамам с колясками. А мальчишкам и девчонкам из школы № 3 станет гораздо безопаснее идти на учёбу и возвращаться домой, — отметил депутат девятого округа Александр Ершов.
Ранее освещение восстановили на пешеходной дорожке в Парке Защитников города, расположенном в петрозаводском районе Кукковка.