Более 20% работающих жителей Карелии мечтают стереть воспоминания о трудовых буднях

Таким образом трудоустроенные респонденты хотели бы избавиться от стресса и профессионального выгорания.

23% жителей Карелии хотели бы иметь возможность ежедневно стирать воспоминания о своих трудовых буднях. К такому выводу пришли аналитики онлайн-платформы hh.ru, проведя опрос среди работающего населения республики.

— Желание полностью разделить рабочую и личную жизнь столь радикальным методом чаще встречается среди поколения зумеров. Молодые люди не заинтересованы в том, чтобы работа занимала большую часть их жизни. При трудоустройстве они обращают внимание на атмосферу в компании, на возможности для развития, этичность задач, ценности, которые транслирует работодатель, а также на уровень нагрузки и на возможность оставаться свободным, находить время на увлечения, — оценила ситуацию директор hh.ru СЗФО Юлия Сахарова.

Отмечается, что таким образом респонденты мечтают избавиться от стресса и профессионального выгорания, а также больше времени уделять личной жизни и саморазвитию.