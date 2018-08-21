Более 20 тысяч человек остались в Карелии без света

Пудожский район отключился от электроэнергии из-за аварии в Вологодской области.

По данным МЧС Карелии, в 16.55 произошло аварийное отключение электроэнергии в Пудожском районе (71 населенный пункт) и Медвежьегорском районе (1 населенный пункт) по причине аварийного отключения линии электропередач в Вологодской области. Аварийные бригады работают.

Как уточнили в МЧС, под отключение попали 20,5 тыс. жителей.