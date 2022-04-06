Более 20 тысяч предпринимателей Северо-Запада используют бесплатные сервисы Сбера

Количество предпринимателей, которые используют в работе бесплатные нефинансовые сервисы Сбера на территории СЗФО, превысило 20 тысяч.

Более половины приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть.

Наиболее популярными сервисами являются электронный документооборот, онлайн-бухгалтерия и юрист, а также сервис по подбору сотрудников. Кроме этого, с марта 2022 года банк предоставляет клиентам бесплатный доступ к системе управления торговлей на маркетплейсах.

Также Сбер бесплатно выдаёт сертификаты электронной подписи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе не являющимся клиентами банка. Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка.

«Сейчас многие предприниматели пересматривают статьи расходов, включая базовые, в сторону оптимизации. И бесплатные сервисы, без которых невозможно вести бизнес, становятся хорошим подспорьем. Набирают популярность отраслевые решения. Все эти меры позволяют значительно экономить время, оптимизировать издержки наших клиентов и снизить нагрузку на рутинные операции», — отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Роман Львов.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк