Более 20 тысяч туристов посетят Карелию на круизных теплоходах

В 2022 году ожидается, что круизные суда зайдут в Карелию более 100 раз.

В этом году в Карелии ожидается 104 судозахода. Основной поток туристов дают «ВодоходЪ», «Мостурфлот», «Созвездие», но приемом групп в Карелии занимаются местные туроператоры «Турхолдинг Родина Карелия», «Онего тур», «Русский север» и другие. Гостям республики показывают водопад Кивач и Марциальные воды, знакомят со столицей Карелии – Петрозаводском, также путешественники посещают всемирно известные острова Кижи и Валаам, пишут на сайте правительства Карелии.

Ковидные ограничения сказались на туристическом рынке, но сейчас интерес к водным путешествиям возрастает.

В последнее время появилась тенденция, которая распространилась и на прием «круизников» в Карелии: кроме основной массовой программы по заранее подготовленному маршруту, некоторые туристы выбирают камерные туры с посещением эксклюзивных объектов. Прибывая по воде в Петрозаводск, те, кто уже посещал Кивач и Марциальные воды, могут выбрать для себя путешествие в мир карельской кухни или попробовать свои силы в различных мастер-классах.

В настоящее время Карелия приняла почти половину из запланированных на этот год теплоходов. Круизный сезон начался в середине мая и с учетом погодной обстановки продлится до конца сентября.

В прошлом году республику посетило 86 круизных теплоходов, в общей сложности на них прибыло 17,5 тысяч человек.

Ранее сообщалось, туристы смогут приехать на поезде в Петрозаводск и по тому же билету пересесть на «Комету» до Кижей.