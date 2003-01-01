Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

Мессенджер МАХ становится непременным условием взаимодействия управляющих компаний с жителями.

Президент Российской Федерации подписал закон, который обязывает ресурсоснабжающие организации, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, а также лиц, оказывающих услуги, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах обеспечивать взаимодействие с жителями многоквартирных домов в национальном мессенджере MAX.

Официальные чаты в MAX — это новый формат взаимодействия между жителями и организациями жилищно-коммунальной сферы. Чаты позволяют жителям находиться в постоянном взаимодействии с управляющими организациями, получать важные сообщения, информировать о возникающих проблемах.

Плюсами официальных чатов являются их безопасность и надёжность. Они работают даже при блокировке интернета. Мессенджер MAX имеет встроенные средства защиты от мошенников и препятствует утечке персональных данных. Чаты объединяют всех соседей и заменяют переписки в разных мессенджерах.

В республике создано более 3-х тысяч чатов для многоквартирных домов, в которых более 16-ти квартир и которыми управляют товарищества собственников жилья или управляющие организации-лицензиаты. В настоящее время продолжается подключение представителей управляющих организаций к чатам и наделение их правами администраторов.

В каждом чате уже функционирует чат-бот сервиса Госуслуги Дом. Это ускоряет обработку поступающей информации.

Перейти в общедомовые чаты в мессенджере MAX можно по приглашениям, поступившим в личные кабинеты портала Госуслуги или с помощью мобильного приложения Госуслуги Дом.