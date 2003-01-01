РЕКЛАМА
Ивантер, Терентьев, Гущина, Юровицкий, Мойковский: кого потеряла Карелия в 2025-м
02 января, 17:01 Статьи
Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
В МВД Карелии рассказали, как распознать мошенничество через маркетплейсы

16:32

Более 20 тысяч жителей Карелии общаются с помощью официальных домовых чатов в мессенджере МАХ

16:01

Ученые КарНЦ РАН назвали возможное место крещения карельского народа

15:31

Участница Сталинградской битвы из Карелии Клавдия Голованова отмечает столетний юбилей

14:33

Легковой автомобиль загорелся в поселке Рабочеостровск

14:01

Стало известно, сколько туристов посетили «Кижи» в первые дни новогодних каникул

13:32

Становление крепкого льда на Онего задерживается в Карелии

12:41

Двое человек пострадали в массовой аварии на Шуйском шоссе

11:21

В Заонежье сгорело судно на воздушной подушке, которое возит туристов на Кижи

10:47

По факту прорыва дамбы на ББК в Карелии, где погибло 3 человека, возбуждено еще одно уголовное дело

10:31

278 человек были доставлены вертолетом санавиации в больницы Петрозаводска и Санкт-Петербурга в 2025 году

09:31

Две тысячи тонн снега вывезли из Петрозаводска в новогодние праздники

09:01

В Кемском районе простятся с погибшим на СВО Владимиром Михайловым

08:33

Чёрный столб дыма поднялся от горящего дома в Петрозаводске

00:09

Одноэтажный деревянный дом едва не сгорел в Заонежье

22:46

Автоледи госпитализировали после удара об дерево на трассе в Пряжинском районе

21:39

Два авто разлетелись в стороны при столкновении на трассе «Кола» в Карелии

19:18

Снег, гололёд и морозы до -25°С: какая погода ожидается в Карелии 5 января

17:42

Из Карелии отправили первые в новом году фуры с грузом для земляков в зону СВО

16:01

По факту гибели 13-летней девочки из Петрозаводска возбуждено уголовное дело

15:30

Работу спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске ограничат на два дня

14:49

100-летний юбилей празднует ветеран Великой Отечественной войны из Карелии Анна Двоеглазова

13:36

Волчья Луна взошла в небе над Россией

12:49

«Какая красота заснеженная»: Лариса Гузеева приехала на зимнюю рыбалку в Карелию

10:58

Аномально низкие температуры зафиксированы в Карелии

09:42

41-летний уроженец Кемского района Антон Швыдов погиб на СВО

09:03

Здоровье северных оленей в Карелии будут оценивать по их экскрементам

08:32

Выпавшая из окна девятого этажа девочка умерла в больнице Петрозаводска

01:17

В России изобрели вакцину от меланомы

00:14
Сегодня 16:01 Политика
Мессенджер МАХ становится непременным условием взаимодействия управляющих компаний с жителями.

фото: © max.ru

Президент Российской Федерации подписал закон, который обязывает ресурсоснабжающие организации, региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, а также лиц, оказывающих услуги, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах обеспечивать взаимодействие с жителями многоквартирных домов в национальном мессенджере MAX.

Официальные чаты в MAX — это новый формат взаимодействия между жителями и организациями жилищно-коммунальной сферы. Чаты позволяют жителям находиться в постоянном взаимодействии с управляющими организациями, получать важные сообщения, информировать о возникающих проблемах.

Плюсами официальных чатов являются их безопасность и надёжность. Они работают даже при блокировке интернета. Мессенджер MAX имеет встроенные средства защиты от мошенников и препятствует утечке персональных данных. Чаты объединяют всех соседей и заменяют переписки в разных мессенджерах.

В республике создано более 3-х тысяч чатов для многоквартирных домов, в которых более 16-ти квартир и которыми управляют товарищества собственников жилья или управляющие организации-лицензиаты. В настоящее время продолжается подключение представителей управляющих организаций к чатам и наделение их правами администраторов.

В каждом чате уже функционирует чат-бот сервиса Госуслуги Дом. Это ускоряет обработку поступающей информации.

Перейти в общедомовые чаты в мессенджере MAX можно по приглашениям, поступившим в личные кабинеты портала Госуслуги или с помощью мобильного приложения Госуслуги Дом.

