Более 20 жилых домов в центре Петрозаводска остались без горячей воды

Из-за аварии на тепловых сетях жильцы 20 домов в районе Шотмановского кольца второй день сидят без горячей воды.

Как сообщили в ПКС Петрозаводска, авария на теплосетях произошла в районе Шотмановского кольца в минувшую среду 16 мая в 14.00.

"Повреждение серьезное, - сказали в ПКС, - на его устранение брошены все силы, бригады специалистов работают со вчерашнего дня и до настоящего времени".

Как пообещали коммунальщики, аварию на теплосетях должны устранить сегодня к вечеру.