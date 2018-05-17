Более 20 жилых домов в центре Петрозаводска остались без горячей воды

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Из-за аварии на тепловых сетях жильцы 20 домов в районе Шотмановского кольца второй день сидят без горячей воды.
Как сообщили в ПКС Петрозаводска, авария на теплосетях произошла в районе Шотмановского кольца в минувшую среду 16 мая в 14.00.
"Повреждение серьезное, - сказали в ПКС, - на его устранение брошены все силы, бригады специалистов работают со вчерашнего дня и до настоящего времени".
Как пообещали коммунальщики, аварию на теплосетях должны устранить сегодня к вечеру.
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