Более 200 детей осмотрели петрозаводские врачи в Калевале

Активизация выездной работы узких специалистов на отдаленных территориях – одно из поручений главы Карелии Артура Парфенчикова
Специалисты Детской республиканской больницы им. И.Н. Григовича провели выездной прием в Калевальской ЦРБ.
В составе врачебной бригады работали кардиолог-ревматолог Екатерина Михайловская, аллергологи-пульмонологи Екатерина Фролкова и Елена Кулешова, эндокринолог Екатерина Ильина, отоларинголог Михаил Кожевников.
В консультации кардиолога нуждались 42 ребенка, по 30 детей осмотрели аллергологи-пульмонологи, 55 пациентов – эндокринолог, 60 детей получили консультацию отоларинголога.
Родителям по результатам осмотра даны разъяснения о факторах риска развития заболеваний, рекомендации по профилактике, лечении или корректировке ранее назначенной терапии.
Такой формат работы позволяет детям получить консультацию врачей-специалистов, не выезжая за пределы своего района.