Более 200 детей выздоровели от коронавируса в Карелии за минувшие сутки

За сутки 201 ребенок излечился от COVID-19.

На 10 февраля в Карелии зарегистрировано 13 774 ребенка, инфицированных коронавирусом, сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом у детей, 24 часа назад этот показатель был 254.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 201 ребенок.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 12 589 человек.

Напомним, за сутки зарегистрировано 1 045 заражений коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 658 человек, зарегистрировано еще четыре смерти от ковида.