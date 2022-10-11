РЖД вводит более 200 дополнительных поездов на ноябрьские праздники

На период празднования Дня народного единства Федеральная пассажирская компания планирует назначить более 200 дополнительных поездов дальнего следования.

Выходные дни, приуроченные к ноябрьским праздникам, приходятся в этом году на период с 4 по 6 ноября. Пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается на 6 ноября.

Дополнительные поезда планируется назначить из Москвы в Санкт-Петербург, Ярославль, Псков, Мурманск, Архангельск, Казань, Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Пензу, Киров, Белгород, Екатеринбург и другие города. Из Северной столицы – в Белгород, Смоленск, Великие Луки, Казань и т. д.

Также дополнительные поезда совершат рейсы по таким маршрутам, как Петрозаводск – Псков, Нижний Новгород – Казань, Ростов-на-Дону – Кисловодск и Ростов-на-Дону – Роза Хутор.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».