Более 200 петрозаводчан посетили День открытых дверей в Банке России

Горожане приняли участие в мастер-классах, интеллектуальных викторинах и экскурсиях, приуроченных к 165-летию главного финансового учреждения страны.

В мероприятиях Дня открытых дверей Банка России приняли участие 208 петрозаводчан, сообщили в пресс-службе учреждения.

— Жителям карельской столицы рассказали, как за 165 лет менялась деятельность главного банка страны — от краткосрочного коммерческого кредитования во второй половине XIX столетия до регулирования финансового рынка и реализации денежно-кредитной политики сегодня, — поделились там.

Горожане увидели театрализованные сцены из жизни полевой кассы и Карело-Финской конторы Госбанка 1940-х годов, научились отличать подлинные купюры от поддельных, детально рассмотрели памятные монеты разных эпох, узнали о новых способах защиты от мошенников, а также проверили свои знания в сфере финансов.

— Мы постарались представить нашим гостям — и маленьким, и взрослым — всё самое интересное из истории главного банка нашей страны и его роли в современной жизни. У многих посетителей история и современность банковского дела вызвали живой интерес. Будем рады видеть жителей и гостей Петрозаводска на экскурсиях в музее Отделения и в другие дни, записаться можно на сайте Музея Банка России, — отметила заместитель управляющего Отделением-НБ по Республике Карелии Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Автухова.