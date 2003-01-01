Более 200 тысяч жителей Карелии получают надбавку к пенсии за работу на севере

На повышенную выплату к страховой пенсии могут расситывать те, кто отработал не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу.
При этом общий страховой стаж должен быть не менее 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин, напомнили в отделении Соцфонда России по Карелии.
В этом году размер надбавки составляет 2673 рубля при наличии необходимого стажа в местности, приравненной к Крайнему Северу, и 4454 рубля — при наличии необходимого стажа на Крайнем Севере. Напомним, что в Карелии к территориям Крайнего Севера относятся Лоухский, Калевальский, Беломорский, Кемский районы и город Костомукша. Остальные районы и Петрозаводск относятся к местности, приравненной к Крайнему Северу.
— Если северный стаж составил 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в приравненной к нему местности уже после того, как гражданину была назначена страховая пенсия, Отделение СФР по Республике Карелия производит перерасчет фиксированной выплаты в сторону увеличения. Такой перерасчет проводится беззаявительно на основании сведений, поступающих от работодателя, — уточнили в Соцфонде.
Пенсионерам, у которых нет необходимого стажа работы на севере, Отделение СФР по Республике Карелия устанавливает надбавку к страховой пенсии за проживание на территориях с особыми климатическими условиями на основании сведений о месте жительства гражданина. В этом случае фиксированная выплата к пенсии увеличивается на размер районного коэффициента, который в Карелии в зависимости от района варьируется от 1,15 до 1,4.
Если пенсионер имеет право на повышенную пенсию одновременно за проживание на Севере и за выработанный «северный» стаж, то надбавка будет назначена по более выгодному варианту. При переезде пенсионера, имеющего необходимый «северный» стаж, на новое место жительства за пределы северных территорий повышенная фиксированная выплата к пенсии сохраняется.
Получить консультацию можно в контакт-центре Отделения СФР по Республике Карелия по телефону 8-800-100-0001. Звонок бесплатный.