Более 200 тысяч жителей Карелии привились от гриппа

В Карелии продолжается вакцинация от гриппа.

По данным министерства здравоохранения республики, прививки сделали более 207 тысяч человек, из них более 61 тысячи – дети.



Пройти вакцинацию можно в поликлиниках или в мобильных пунктах вакцинации. В Петрозаводске они работают:

в ТРК «Лотос Плаза» (пр. Лесной пр., 47а, нулевой этаж, вход № 2). Открыт в будние дни с 10:00 до 13:00 и 16:00 до 19:00. В субботу пункт работает с 11:00 до 15:00.

у гипермаркета «Магнит» (ул. Ровио, 15а). Открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 18:30, в субботу – с 11:00 до 15:00.

в здравпункте Петрозаводского госуниверситета, по адресу ул. Герцена, 31б. Режим работы: в будние дни с 11:00 до 13:00.

у теоретического корпуса мединститута ПетрГУ (ул. Красноармейская, 31а) до 31 октября в будние дни с 13:00 до 16:00.



В мобильных пунктах вакцинации привито почти 14 тысяч человек. Также прививку можно сделать во время мужского чекапа, который проводят на базе Республиканского противотуберкулёзного диспансера.

Напомним, важно провести иммунизацию 60% населения республики, чтобы создать барьер на пути распространения вирусной инфекции, ранее сообщал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. Для прививки в мобильных пунктах и поликлиниках используют вакцины «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М».

Сейчас в Карелии идет снижение заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе выявили 4761 случай ОРВИ. Это на 11,4% меньше, чем неделей ранее (-613 случаев). Случаев гриппа не выявлено.