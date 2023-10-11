Более 200 уличных псов поймали в Петрозаводске с начала года

Подрядчик по контракту с мэрией продолжает очищать улицы города от безнадзорных животных.

В рамках муниципального контракта ООО «Северин» продолжает отлов бродячих собак в карельской столице. В 2023 году поймали 209 животных. Всех отправили на медицинское освидетельствование и стерилизацию. Содержанием собак также занимается подрядчик.



Место передержки псов 12 октября посетили председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова и руководитель первого петрозаводского общественного приюта Владимир Рыбалко. Они осмотрели вольеры и помещение для ветеринара, проверили запасы корма, сообщили в пресс-службе мэрии.



Как подчеркнула Мизинкова, все пойманные на улицах города собаки проходят обязательный осмотр специалистами, при необходимости их стерилизуют. После этого животные остаются в вольерах до тех пор, пока их не заберут владельцы или не отыщутся новые хозяева.



Помогают в этой работе зоозащитники, которые, в частности, стерилизуют собак, обитающих в промышленных зонах. Сообщить о безнадзорных животных можно по круглосуточному телефону единой дежурно-диспетчерской службы – 051.



