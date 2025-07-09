Более 201 тысячи тонн рыбы добыли россияне в Северном бассейне в 2025 году

Стало известно, какую рыбу северяне вылавливают чаще всего.
За первые 6 месяцев 2025 года российские рыбаки добыли в Северном бассейне 201,3 тысячи тонн морских деликатесов, сообщили в Федеральном агентстве по рыболовству.
— Из них трески — 115,8 тыс. тонн, а пикши — 35 тыс. тонн, — отметили в учреждении.
Там также рассказали, что улов пикши стал больше на 2 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего пользователи из нашей страны добыли 2619,7 тыс. тонн рыбы.
Напомним, Северный бассейн России охватывает четыре моря: Баренцево, Лаптевых, Карское и Белое, омывающее территорию Карелии.
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