Реклама
Прислать новость
Дежурная служба Петрозаводска предупреждает о надвигающейся грозе 13
25.06.2021 16:22
МЧС предупреждает: жара не отступит в Карелии
25.06.2021 16:18
Требовать письменный отказ: заслуженный врач Карелии выступил за введение обязательной вакцинации в регионе 18
Сегодня 08:58

Более 21 тыс случаев коронавируса выявлено в России за сутки

Новости. Общество
14:47, 26 Июня 2021
фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19, из них 3 079 (14,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 943 986.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 14 347 человек.

Летальных случаев за все время: 132 683.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.06.2021 остаются 715 959 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска
21.06.2021, 09:30
 «Откроется аквапарк – придем всей семьей»

Аналитика

25.06.2021 14:05
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
25.06.2021 14:04
Валерий Таборов:  «Родина» - политическая сила с самой патриотической программой» 5
25.06.2021 14:03
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»