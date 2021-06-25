Более 21 тыс случаев коронавируса выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19, из них 3 079 (14,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 943 986.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 14 347 человек.



Летальных случаев за все время: 132 683.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.



За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.06.2021 остаются 715 959 человек.