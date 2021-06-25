Более 21 тыс случаев коронавируса выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19, из них 3 079 (14,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 943 986.
За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 14 347 человек.
Летальных случаев за все время: 132 683.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.06.2021 остаются 715 959 человек.
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