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Более 220 тысяч цветов украсили этим летом улицы Петрозаводска

Новости. Общество
18:00, 04 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В карельской столице подрядчик ухаживает за тысячами цветов, украсивших городские улицы и площади, рассказали в администрации Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО «Городской комбинат благоустройства» ежедневно ведёт сезонные работы по содержанию общественных территорий Петрозаводска. Мобильные бригады и техника задействованы в разных районах карельской столицы.

За теплый период в Петрозаводске высадили более 220 тысяч цветов на 73 городских клумбах и в 180 вазонах. Сейчас сотрудники комбината продолжают ухаживать за растениями — их подкармливают минеральными удобрениями и пропалывают. Среди украшающих Петрозаводск цветов — отклоненный и лимонный тагетесы, сальвия, пепельник, антирринум, бегония, агератум, петунии — гибридная и сурфиния, синяя и ампельная лобелии, виола, клещевина, декоративная капуста, георгина, кохия, настурция и немезия.

Помимо ухода за декоративными растениями, подрядчик продолжает покосы травы. В течение августа запланированы дополнительные работы по обращениям горожан. Большая часть заявок поступила от жителей Центра и Зареки. Также на общественных территориях ежедневно убирают мусор. Кроме того, сотрудники комбината ремонтируют оборудование и малые архитектурные формы — скамейки и урны — на городских детских площадках в разных районах.

За качеством и оперативностью работ ежедневно следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации. В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру — 051.

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