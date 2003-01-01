Более 225 тысяч пассажиров перевезли новые автобусы в Петрозаводске

Пассажиропоток «Городского транспорта» Петрозаводска превысил 225 тысяч человек.

За последние четыре месяца новые автобусы ПМУП «Городской транспорт» перевезли порядка 226 тысяч человек, сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— В июле запустили маршрут № 16, который связал Сулажгору и Ключевую. С августа автобусы, которые ходят по маршруту № 18, возят пассажиров из Соломенного на Птицефабрику, а с октября транспорт курсирует по новому маршруту № 32 между Университетским городком и Центром, — рассказала она.

По словам мэра, новые рейсы пользуются популярностью среди горожан.

Ранее мы писали, что до конца ноября в Петрозаводск прибудут 10 автобусов среднего класса, которые позволят «Городскому транспорту» участвовать в конкурсных процедурах на право обслуживать новые муниципальные маршруты.